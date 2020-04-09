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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко: противомалярийный препарат для лечения COVID-19 нельзя применять самостоятельно

Министр подчеркнул, что он имеет ряд побочных эффектов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Противомалярийный препарат, который используется для лечения новой коронавирусной инфекции, нельзя принимать самостоятельно, поскольку он имеет ряд побочных эффектов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы используем и препараты, которые используются при лечении малярии и ряда других заболеваний. Этот препарат <...> в клинике сегодня активно используется [для лечения от коронавируса], но у этого препарата есть ряд побочных эффектов, поэтому его ни в коем случае нельзя принимать самостоятельно. Это просто опасно", - сказал он.

Мурашко пояснил, что в других странах уже были неблагоприятные случаи использования этого препарата на дому без консультации и показания врача. Он также добавил, что в борьбе с коронавирусом используется ряд препаратов, показанных для пациентов с ВИЧ-инфекцией, они зарекомендовали себя как эффективные.

Забелеваемость среди детей

Дети крайне редко переносят заболевание, вызываемое коронавирусом, в тяжелой форме, сообщил глава минздрава.

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"Мы видим, что детское население болеет [заболеванием, вызываемым коронавирусом] крайне редко тяжело. Действительно, старше поколение, старше 60-65 лет, более тяжело болеет", - сообщил он.

По словам Мурашко, особенно тяжело заболевание протекает у пожилых людей с тяжелыми соматическими заболеваниями.

95 тыс. коек

Почти 95 тыс. коек будет развернуто в России до конца апреля, сообщил Михаил Мурашко.

"Мы перепрофилировали часть коек. В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развернуто почти 95 тыс. коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи", - сказал Мурашко.

Диагностика

Новая коронавирусная инфекция имеет характерную клиническую картину, поэтому диагноз может ставиться до лабораторного подтверждения, сообщил министр.

"Мы видим, что течение заболевания развивается под час столь быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина. Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей", - сказал он.

Первые симптомы

Появление клинических симптомов коронавируса нового типа наступает в среднем через 4-5 дней после заражения. 

"Вирус сегодня уже неплохо изучен. Сегодня мы видим, что в среднем время от момента инфицирования до развития клинических симптомов составляет около 4-5 дней", - сообщил министр.

Однако, по словам Мурашко, этот период может варьироваться и от 2 до 14 и более дней.

Пациенты с ожирением

Пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие ожирением, болеют тяжелее остальных пациентов. 

"Действительно, старшее поколение, старше 60-65 лет, более тяжело болеет, особенно та категория пациентов, у которых есть тяжелые соматические заболевания, это сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма, сахарный диабет. Очень тяжело заболевание протекает у пациентов с ожирением", - сказал министр.

Своевременное лечение

Ухудшение состояния наблюдается у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые несвоевременно начали лечение. 

"Сегодня мы, к сожалению, видим - тяжесть процессов разная. И особенно ухудшения состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился", - сказал Мурашко.

Министр напомнил, что очень важно начинать лечение с появления первых симптомов, "не дожидаясь полномасштабного развития процесса".

Стрессовые условия

Система здравоохранения России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции работает в стрессовых условиях, заявил Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях", - сказал он.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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