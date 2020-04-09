{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова призывает Болгарию не допускать осквернение памятников советским воинам

Это издевательство над памятью воинов, которые "отдали свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы выглядит просто чудовищным", отметила дипломат

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Болгарии не допустят новых актов вандализма в отношении памятников советским воинам после инцидента в городе Добрич, где была осквернена братская могила солдат Красной армии. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это издевательство над памятью воинов, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы выглядит просто чудовищным", - сказала она о действиях вандалов в Добриче. "Рассчитываем, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - указала дипломат.

По ее словам, необходимо сохранять память о борцах с нацизмом и беречь памятники в их честь без привязки к юбилейным датам. "Это, в принципе, неважно, о каком годе идет речь: о юбилейном или нет, о круглой дате или не круглой. Нельзя глумиться над могилами людей, которые добровольно отдали свою жизнь для того, чтобы у человечества появилось будущее", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в четверг посольство РФ в Болгарии осудило осквернение вандалами братской могилы советских воинов в городе Добрич. Согласно кадрам, которые распространили местные СМИ, вандалы написали оскорбительные слова на 14-метровом обелиске и 7-метровой скульптуре советского солдата. Полиция ведет поиск совершивших акт вандализма.

Памятник был установлен в городском парке Добрича в конце 1950-х годов в знак признательности Красной армии. В могиле захоронены останки советских солдат и офицеров.

Теги
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Главу ВОЗ пригласили в Сенат США для отчета о борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС