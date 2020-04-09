Захарова призывает Болгарию не допускать осквернение памятников советским воинам

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что власти Болгарии не допустят новых актов вандализма в отношении памятников советским воинам после инцидента в городе Добрич, где была осквернена братская могила солдат Красной армии. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это издевательство над памятью воинов, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы выглядит просто чудовищным", - сказала она о действиях вандалов в Добриче. "Рассчитываем, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - указала дипломат.

По ее словам, необходимо сохранять память о борцах с нацизмом и беречь памятники в их честь без привязки к юбилейным датам. "Это, в принципе, неважно, о каком годе идет речь: о юбилейном или нет, о круглой дате или не круглой. Нельзя глумиться над могилами людей, которые добровольно отдали свою жизнь для того, чтобы у человечества появилось будущее", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее в четверг посольство РФ в Болгарии осудило осквернение вандалами братской могилы советских воинов в городе Добрич. Согласно кадрам, которые распространили местные СМИ, вандалы написали оскорбительные слова на 14-метровом обелиске и 7-метровой скульптуре советского солдата. Полиция ведет поиск совершивших акт вандализма.

Памятник был установлен в городском парке Добрича в конце 1950-х годов в знак признательности Красной армии. В могиле захоронены останки советских солдат и офицеров.