Источник: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован среди сотрудников "Газпрома"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудник "Газпром трансгаз Югорск" скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в "Газпроме".

"Сотрудник "Газпром трансгаз Югорск", - сказал собеседник агентства на вопрос о случаях смерти от коронавируса.

Ранее оперштаб в ЯНАО сообщил, что пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Надымской центральной районной больнице ЯНАО. Это первый случай смерти заразившегося коронавирусом на Урале.

Умерший был жителем поселка Пангоды 47-ми лет.

"Газпром трансгаз Югорск" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Крупнейшее газотранспортное предприятие "Газпрома", осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Югорск" составляет более 27,6 тысячи километров.