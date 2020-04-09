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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: в окрестностях Чикаго заранее организуют морг, способный принять 2 тыс. тел

Власти штата Иллинойс приобрели 14 трейлеров-рефрижераторов и договариваются о покупке еще шести

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Бюро судебно-медицинской экспертизы в округе Кук в штате Иллинойс в связи с пандемией намерено заранее подготовить морг, способный принять до 2 тыс. тел. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на заявление председателя совета округа Кук Тони Прикуинкла.

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"Мы составляем планы, которыми, как я надеюсь, нам не придется воспользоваться, - привела телекомпания его слова. - Однако мы сознаем лежащую на нас ответственность подготовиться на случай роста числа летальных исходов в результате пандемии".

По сообщению телекомпании, власти округа Кук, на территории которого расположен город Чикаго и проживают около 5 млн человек, уже приобрели 14 трейлеров-рефрижераторов и сейчас договариваются о приобретении еще шести. Они будут распределены между больницами на тот случай, если больничные морги будут переполнены.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в округе Кук сейчас зарегистрированы более 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 310 человек умерли. В целом в США выявлено более 432 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 14,8 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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