Число получателей адресной помощи в Ростовской области увеличат в полтора раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Количество потенциальных получателей адресной социальной помощи в Ростовской области увеличится с 40 до 60 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Важнейший закон, который мы приняли, касается изменения порядка предоставления адресной социальной помощи. Во-первых, увеличили в полтора раза тот размер прожиточного минимума, по которому человек или семья могут обратиться за адресной социальной помощью, а она может быть очень приличной, в зависимости от ситуации, в которую попал человек или семья, в зависимости от его материального положения", - сказал Ищенко, подчеркнув, что документ позволит увеличить количество получателей помощи в полтора раза.

По словам министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, закон был подготовлен в рамках реализации мер по поддержке населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Меры, в частности, позволят увеличить количество получателей адресной социальной помощи с 40 до 60 тыс. человек.

Как отметил Ищенко, закон создает возможность более широкому кругу жителей Ростовской области воспользоваться поддержкой государства. "Это очень важное решение, но уверен, что оно не последнее, поскольку ситуация будет меняться, и, наверное, нам потребуется менять и социальное законодательство для того, чтобы решения, которые заложены в законах, соответствовали требованиям времени", - отметил Ищенко.