Редакция журнала "Русский репортер" заявила о закрытии издания

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Журнал "Русский репортер" прекратил существование. Об этом сообщила редакция журнала на своей странице в сети "Вконтакте".

"Редакция "Русского репортера" должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров", - говорится в сообщении.

Как следует из информации, выпуск журнала прекратился из-за потери крупного источника финансирования в конце марта, а дальнейшие события в экономике усугубили ситуацию.

Главный редактор журнала Виталий Лейбин в Facebook подтвердил закрытие издания. "РР" был хорошим и любимым (и, я надеюсь, как-нибудь еще и будет в какой-то реинкарнации), но все равно перемены и выход из социальной ячейки да еще в разгар эпидемии - это про свободу", - написал он.

Первый номер "Русского репортера" вышел 17 мая 2007 года. Сначала журнал появился в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, позднее в Москве.