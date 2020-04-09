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В Кабардино-Балкарии сменилось руководство Минпросвещения

И.О. министра просвещения назначен проректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Анзор Езаов

НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Проректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Анзор Езаов назначен и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующий указ главы региона опубликован в четверг на его сайте.

"Назначить Езаова Анзора Клишбиевича исполняющим обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи", - говорится в документе.

Ранее Езаов работал проектором по научно-исследовательской работе аграрного университета региона. Его предшественник Ауес Кумыков был освобожден от должности в начале марта, о причинах отставки не сообщается.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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