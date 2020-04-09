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Пандемия коронавируса нового типа
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Борис Джонсон покинул отделение неотложной помощи

Как сообщается, премьер-министра Великобритании перевели в обычную палату

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг вечером был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату и идет на поправку. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы правительства на Даунинг-стрит, 10.

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"Сегодня вечером премьер-министр покинул отделение интенсивной терапии и переведен в палату, где за его состоянием на раннем этапе выздоровления будут внимательно наблюдать. Он находится в исключительно хорошем расположении духа", - сказано в документе.

Коронавирусную инфекцию у Джонсона обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. ‪6 апреля‬ премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия.

В последние два дня представители Джонсона сообщали, что ему становится лучше, он "позитивно взаимодействует со врачебной командой" и уже может сидеть в постели. В премьерской канцелярии указывали, что глава кабмина получает "стандартное лечение с применением кислорода", особо подчеркивая, что ему не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.

По данным, опубликованным британским Минздравом 9 апреля, у 65 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 7 978. При этом, по словам научного советника британского правительства Патрика Валланса, в последние дни не наблюдается резкого роста числа новых случаев заражения и массового поступления людей в больницы. Оба этих показателя, напротив, выравниваются на графиках, и система здравоохранения страны пока не испытывает чрезмерной нагрузки. 

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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