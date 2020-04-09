Ульяновский губернатор направил месячный заработок в фонд помощи медработников

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов перевел свой месячный заработок в благотворительный фонд помощи медработникам региона. Об этом он написал в четверг на своей странице в Instagram.
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За последние сутки нашими медиками проведено 305 тестов. Официально подтвердили ещё 2 новых случая. Это студенты, которые вернулись с отдыха в Турции. На 10 день им проведено тестирование в Ульяновске, результат оказался положительным. Федеральная лаборатория также подтвердила наличие коронавирусной инфекции. Ребята находились с момента приезда на карантине, поэтому контактных лиц нет. ⠀ Всего области подтверждено 6 случаев новой инфекции, двое из заболевших - юноша из Димитровграда и женщина, прилетевшая из ОАЭ, выздоровели. И это – заслуга наших медиков! ⠀ Сейчас мы предпринимаем комплекс дополнительных мер для поддержки наших медицинских специалистов, обеспечения их самым необходимым. Об этом подробно рассказываю в видео❗️ ⠀ Активно сегодня идет и наполнение благотворительного фонда помощи медицинским работникам. Я принял решение перечислить туда свой месячный заработок. Призываю руководителей органов власти и крупных предприятий по возможности тоже поддержать этот фонд. ⠀ О поддержке семей В ближайшее время семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет, будет выплачиваться дополнительное пособие – чуть более пяти тысяч рублей. Прием заявлений на предоставление выплаты уже начат. По пять тысяч рублей смогут получить семьи с детьми, которые имеют право на материнский капитал. Пособие будет начислено на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Подробнее рассказываю в видео❗️ ⠀ Мы готовы выпустить на работу целый ряд сфер экономической деятельности в самое ближайшее время❗️Уже с понедельника. Это сфера услуг: парикмахерские, салоны красоты, мебельные торговые центры, рынки, химчистки, прачечные, магазины бытовой техники и спорттоваров, детской одежды и других, но только с условием тотальной противоэпидемической безопасности. Об этом и о поддержке бизнеса подробнее рассказываю в видео❗️
Ранее глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что перечислит свою месячную зарплату в созданный в регионе фонд борьбы с коронавирусом. Его коллега из Рязанской области Николай Любимов перечислил половину месячного заработка на материальное поощрение медиков, его примеру последовали многие члены правительства региона.
"Активно сегодня идет и наполнение благотворительного фонда помощи медицинским работникам. Я принял решение перечислить туда свой месячный заработок", - отметил губернатор.
Морозов также призвал руководителей органов власти и крупных предприятий по возможности поддержать фонд. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, средства фонда в том числе направляются на поддержку медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.
В Ульяновской области, по данным на 9 апреля, подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом. Первый был выявлен у 15-летнего подростка, который вернулся из Великобритании, он уже выписан после выздоровления. Выздоровела также вторая пациентка с коронавирусом - медсестра Карсунской райбольницы, приехавшая 10 марта из ОАЭ и приступившая к работе без уведомления руководства о выезде за границу. Диагноз подтвердился и у контактировавшего с ней врача. Кроме того, коронавирус обнаружили у жительницы поселка Новоспасское, которая 19 марта прилетела в Москву с Бали. За последние сутки в регионе подтверждено два новых случая коронавируса, оба зафиксированы у студентов, вернувшихся в конце марта из Турции.
В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.