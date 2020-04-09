Ульяновский губернатор направил месячный заработок в фонд помощи медработников

УЛЬЯНОВСК, 9 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов перевел свой месячный заработок в благотворительный фонд помощи медработникам региона. Об этом он написал в четверг на своей странице в Instagram.

Ранее глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что перечислит свою месячную зарплату в созданный в регионе фонд борьбы с коронавирусом. Его коллега из Рязанской области Николай Любимов перечислил половину месячного заработка на материальное поощрение медиков, его примеру последовали многие члены правительства региона.

"Активно сегодня идет и наполнение благотворительного фонда помощи медицинским работникам. Я принял решение перечислить туда свой месячный заработок", - отметил губернатор.

Морозов также призвал руководителей органов власти и крупных предприятий по возможности поддержать фонд. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, средства фонда в том числе направляются на поддержку медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

В Ульяновской области, по данным на 9 апреля, подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом. Первый был выявлен у 15-летнего подростка, который вернулся из Великобритании, он уже выписан после выздоровления. Выздоровела также вторая пациентка с коронавирусом - медсестра Карсунской райбольницы, приехавшая 10 марта из ОАЭ и приступившая к работе без уведомления руководства о выезде за границу. Диагноз подтвердился и у контактировавшего с ней врача. Кроме того, коронавирус обнаружили у жительницы поселка Новоспасское, которая 19 марта прилетела в Москву с Бали. За последние сутки в регионе подтверждено два новых случая коронавируса, оба зафиксированы у студентов, вернувшихся в конце марта из Турции.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.