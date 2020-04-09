Глава центра "Вектор" заявил, что нет данных о возможности повторного заражения COVID-19

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Данных о том, возможно ли повторное заражение новой коронавирусной инфекцией за один сезон, пока нет. Об этом заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире программы "Время" на Первом канале в четверг.

"В настоящий момент нет подтверждающих данных о том, что данным вирусом можно заразиться повторно", - сказал он, отвечая вопрос о возможности перенести инфекцию дважды за один сезон.

Максютов также отметил, что пандемия может перейти в формат сезонного заболевания: новый коронавирус продолжит циркулировать как классический сезонный вирус гриппа. "Но для того, чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50% до 60% от населения Земли. Как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса", - добавил глава "Вектора", подчеркнув, что оба эти фактора внесут свой вклад в окончание пандемии.