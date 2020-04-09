{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава центра "Вектор" заявил, что нет данных о возможности повторного заражения COVID-19

Ринат Максютов напомнил, что пандемия может перейти в формат сезонного заболевания

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Данных о том, возможно ли повторное заражение новой коронавирусной инфекцией за один сезон, пока нет. Об этом заявил директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире программы "Время" на Первом канале в четверг.

"В настоящий момент нет подтверждающих данных о том, что данным вирусом можно заразиться повторно", - сказал он, отвечая вопрос о возможности перенести инфекцию дважды за один сезон.

Максютов также отметил, что пандемия может перейти в формат сезонного заболевания: новый коронавирус продолжит циркулировать как классический сезонный вирус гриппа. "Но для того, чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50% до 60% от населения Земли. Как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса", - добавил глава "Вектора", подчеркнув, что оба эти фактора внесут свой вклад в окончание пандемии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Главу ВОЗ пригласили в Сенат США для отчета о борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС