Около 150 россиян остаются в Аргентине из-за пандемии

"Общее количество наших застрявших здесь туристов - в районе 150, цифра постоянно плавает, потому что периодически появляются новые обращения, а некоторые люди принимают решение, что им проще дождаться окончания карантина здесь", - сказал посол журналистам.

Посол подчеркнул, что помощь российским гражданам, находящимся в Аргентине, в настоящее время - приоритетная задача для посольства."Подавляющее большинство людей здесь имеют обратные билеты и подпадают под критерии, необходимые для оказания им материальной помощи. Они активно заполняют новые формы (обращения за помощью - прим. ТАСС), а ряд из них уже получили эту социальную помощь, обещанную правительством", - отметил дипломат.

По его словам, сотрудники консульского отдела находятся в круглосуточном контакте с россиянами, застрявшими в Аргентине. Заразившихся коронавирусом среди туристов в настоящее нет. "Мы стараемся оказывать помощь нашим туристам. Например, недавно отвезли жизненно необходимые лекарства одному из туристов, помогаем с точечной доставкой продуктов", - сказал посол.

Большинство туристов находятся в Буэнос-Айресе, около 50 россиян живут сейчас в нескольких провинциях страны. "Насколько мы знаем, пока никто из них не находится в критической ситуации, они находятся в гостиницах, в частных апартаментах, на улицу пока никого не выставляют", - добавил посол. В то же время он признал, что ситуация в ближайшее время может осложниться, так как у туристов может не остаться средств на оплату жилья. "В этой связи мы активно работаем с нашими соотечественниками, с РПЦ и с российскими бизнесменами, в том числе с представленной здесь компанией ТМХ ("Трансмашхолдинг" - прим. ТАСС), с тем, чтобы попытаться проработать варианты возможной помощи, если ситуация будет обостряться", - отметил Феоктистов.

Дипломат также сообщил, что Министерство обороны Аргентины связалось с посольством, чтобы получить информацию, в каких провинциях находятся россияне на случай, если к их эвакуации в Буэнос-Айрес придется привлечь вооруженные силы. "Однако это может произойти только при наличии вывозного рейса. Никакой информации пока по такого рода рейсу у нас нет, и мы знаем, что мы не в первых рядах, ситуация в Аргентине сложная, но не настолько, по сравнению с другими странами, где застряли тысячи человек", - сказал Феоктистов.