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Пандемия коронавируса нового типа

Срок введения пропускной системы в Саратовской области перенесли на 20 апреля

Перенос связан с тем, что жителям региона надо успеть получить необходимые документы

САРАТОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области, которую собираются внедрить на фоне ограничений из-за коронавируса, начнет работать с 20 апреля. Это уже третий перенос сроков ее запуска, новую дату сообщил на брифинге вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

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Председателем правительства Саратовской области 31 марта был подписан документ о введении пропускной системы на территории региона. Пропуск для передвижения по территории Саратовской области будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях действующих ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Стрелюхин изначально сообщил, что пропускная система начнет работать 2 апреля, затем заявил о продлении срока ее введения до 4 апреля, позже - до 10 апреля. Продление сроков связано с тем, что жителям региона надо успеть получить необходимые документы.

"Продлено введение пропускного режима до 20 апреля", - сказал Стрелюхин.

В Саратовской области лабораторно подтверждены 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, два пациента выписаны из больницы после выздоровления, двое скончались от сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний. С 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия. С 30 марта правительство области обязало всех граждан не покидать места проживания без особой необходимости.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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