Почти две трети регионов России смягчили веденные из-за коронавируса ограничения

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру четверга были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

В России из-за пандемии введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах России должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики.

Большинство регионов, ослабивших ограничения, расширило список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней. В него включены системообразующие производства и социально важные организации - многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах власти разрешили работать магазинам, которые продают стройматериалы и садовый инвентарь.

Вводятся послабления и для населения. Жители части регионов, в том числе Архангельской области, Алтайского края, Приморья, могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии также позволили совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

При этом некоторые регионы, напротив, усилили меры. Власти Башкирии, где подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для несовершеннолетних. Власти Якутии распространили режим полной самоизоляции еще на два района, где выявлены зараженные. Ранее он действовал для двух районов и двух городских округов.

В Чувашии и Оренбурге, где зарегистрировано 17 и 22 случая заражения соответственно, ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих граждан. В Липецкой области ограничили доступ в Задонский район, монастыри на территории которого посещает множество паломников, так как там было выявлено два очага заражения.

Ограничения на передвижение

Власти 24 субъектов РФ для противодействия распространению коронавирусной инфекции ввели особый режим передвижения в некоторых населенных пунктах, часть из них пересмотрела условия въезда на территорию всей области.

В частности, в Мурманской области действует запрет на въезд в некоторые города и районы. С 4 апреля такое ограничение введено и в Омске - посты установлены на всех въездах в город, нарушителям режима всеобщей изоляции грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Республика Коми с 2 апреля закрыла въезд на территорию региона для легкового транспорта, следующего по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, которая связывает регион с Ненецким автономным округом.

О режиме повышенной готовности

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения.

При этом в некоторых из них меры действуют не для всех, а только для определенной части населения - например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов Сибири и Дальнего Востока помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны. В ряде регионов России введены спецпропуска - появление на улице без них рассматривается как нарушение самоизоляции.

В мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.