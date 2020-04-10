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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: российская молодежь не хочет, чтобы ее дети работали в космической отрасли

Согласно результатам опроса, наибольшие опасения респондентов внушает низкая привлекательность труда в современной российской космической отрасли

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более половины молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет (53% опрошенных) не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в космической отрасли. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Наибольшие опасения в настоящее время внушает низкая привлекательность труда в современной российской космической отрасли для молодежи - именно в этой группе более половины опрошенных заявляют, что не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в данной отрасли", - говорится в результатах исследования.

По данным ВЦИОМ, в целом привлекательность космической отрасли для россиян остается на среднем уровне, поскольку они считают космические профессии опасными (17%), отмечают у ребенка другие предпочтения (16%), а также финансовые и репутационные проблемы отрасли (14%). "При этом более привлекательны профессии, связанные с космосом, для мужчин", - сообщает центр.

Как отмечается в исследовании, мужчины чаще женщин высказывают желание видеть своих детей в космической отрасли (53% против 42% среди женщин). "Женщины чаще придерживаются противоположной позиции: среди них таковых 47% против 37% среди мужчин", - отметил ВЦИОМ.

Опрошенные мужчины, жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников считают работу, которая проводится для популяризации отечественной космонавтики, недостаточной. При этом они убеждены, что сама космическая отрасль является привлекательной.

Из материалов следует, что более половины людей (56%), убежденных в востребованности космических инженеров, хотят, чтобы их дети работали в этой сфере. А россияне, которые не видят перспектив таких специалистов, в 78% случаев не желают, чтобы их ребенок трудился в отрасли. "Похожие цифры фиксируются и в оценках перспектив востребованности космонавтов: 59% считающих их определенно востребованными в будущем желают, чтобы их дети связали судьбу с космической отраслью", - говорится в результатах исследования.

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РоссияОпросы общественного мнения
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