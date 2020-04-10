Площадь лесных пожаров в России выросла на 1,2 тыс. га за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда в России за прошедшие сутки выросла на 1,2 тыс. га до 14 152 га, сообщает в пятницу пресс-служба ФБУ "Авиалеоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 апреля 2020 в России ликвидировано 82 лесных пожара на площади 9 294 га. На 00:00 мск 10 апреля 2020 на территории Российской Федерации действовало 59 лесных пожаров на площади 14 152 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации МЧС РФ, из-за малоснежной зимы и теплой погоды за первые месяцы 2020 года в России было зафиксировано на 21% больше природных пожаров, чем за аналогичный периоде прошлого года. По данным на четверг, площадь лесных пожаров в стране составляла 12 912 га.

Сильнее всего горят леса в Забайкальском крае, здесь действует 34 пожара на площади 12 792 га, а также в Хабаровском крае - 13 пожаров на площади 989 га. В остальных регионов площадь возгораний не превышает 200 га. Это Амурская, Иркутская, Брянская и Еврейская автономная области, Бурятия и Крым. На тушении задействовано 2,3 тыс. человек, 520 единиц техники, 11 воздушных судов на мониторинге и семь на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 57 субъектах России, режим ЧС введен в одном районе Краснодарского края и в двух районах Забайкальского края. Особый противопожарный режим действует в 31 субъекте Российской Федерации.