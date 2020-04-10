В Приморье начали проводить мастер-классы по дальневосточной кухне в режиме онлайн

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Команда проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food запустила новый проект в своем аккаунте в Instagram - "Шефы на удаленке". По задумке авторов шеф-повара ресторанов Владивостока и кулинар-любитель параллельно готовят блюдо из продуктов дальневосточной кухни, принять участие в мастер-классе могут все желающие, сообщила ТАСС в пятницу руководитель проекта Татьяна Заречнева.

Власти Приморья 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Нерабочие дни в крае продлены до 30 апреля.

"Первый прямой эфир нашего шоу в Instagram состоялся в субботу. Мы с шеф-поваром Антоном Тихим приготовили нерку киноа со шпинатом. Планируем продолжать такие дистанционные мастер-классы, но пока не определились с их периодичностью. Вообще, идея проекта появилась давно, у нас просто не доходили руки ее реализовать. После того, как самоизоляция закончится, мы продолжим проводить такие эфиры и, возможно, расширим формат", - сказала Заречнева.

Участниками прямого эфира стали почти 400 человек. За сутки, пока видео было доступно, его посмотрели около тысячи раз. "Вероятно, не все готовили вместе с нами, кто-то просто изучал, чтобы применить новые знания позднее", - добавила руководитель проекта.

Ресторан на дому

Для тех, кто заранее готовился к дистанционному мастер-классу, но не хотел искать необходимые продукты в магазинах, ресторан подготовил специальные наборы. "Такие наборы для ресторанов - не способ получить прибыль. Доставка заготовок, полуфабрикатов и готовых блюд даже не позволяет заведениям выйти в ноль, но это позволяет сократить убытки", - разъяснила руководитель Pacific Russia Food.

Собеседница ТАСС напомнила, что у многих заведений раньше не было собственной службы доставки и им пришлось экстренно подключаться к сервисам, которые берут значительный процент за свои услуги. "Мир уже не будет таким, как прежде. Пока никто не понимает, как долго продлится самоизоляция, и какое именно влияние ситуация окажет на людей, на бизнес. Возможно, какие-то рестораны расширят свои возможности доставки, будут развиваться в IT-направлении. Прогнозов сейчас не делают даже серьезные аналитики", - призналась Заречнева.

По ее словам, в последние годы ресторанный бизнес Приморья процветал, в заведениях бывали и местные жители, и туристы из разных стран. Еще несколько месяцев назад никто не мог предположить, что рестораны будут делать заготовки для домашнего приготовления.

Фестивали дальневосточной кухни

С 2016 года команда Pacific Russia Food проводит в Приморье фестивали местных продуктов. Позднее эту идею поддержали в других регионах Дальнего Востока. Фестивали позволяют дальневосточникам насладиться такими деликатесами как гребешок и мясо краба по низкой цене. Отдельные гастрономические события посвящены корюшке и таежным дарам. В мае должен состояться ежегодный фестиваль, популяризирующий блюда из дальневосточной мидии.

"Окончательное решение по фестивалю мидий мы будем принимать после 20 апреля. Отменять его не хотим, но вероятно, что посетители не смогут прийти в рестораны, а значит, нужно организовывать фестиваль с доставкой блюд на дом. Вторую часть фестиваля - городской праздник "МидияСаммит" - нам, возможно, придется перевести в цифровой формат", - заключила Заречнева.

О коронавирусе в России

В России на 9 апреля зафиксирован 10,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (почти 6,7 тыс.). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. По информации оперштаба Москвы на ночь пятницы, в городе умерли еще 12 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.