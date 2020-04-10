В Магаданской области выплаты к 75-летию Победы досрочно получат почти 150 человек

ТАСС, 10 апреля. Единовременные денежные выплаты к юбилею Победы в Магаданской области досрочно будут выданы в апреле 148 ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей, проживающим в регионе. Об этом сообщила в пятницу ТАСС управляющая отделением Пенсионного фонда РФ на Колыме Светлана Каруненко.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Планировалось, что ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире люди преклонных лет вынуждены соблюдать режим самоизоляции и нуждаются в дополнительной финансовой помощи. 29 марта Путин поручил осуществить выплаты к юбилею Победы досрочно. Однако не все регионы оказались готовы к такому решению.

"Магаданская область готова к осуществлению [досрочной] единовременной выплаты по указу президента. Единовременная выплата установлена в размере 75 тыс. рублей для 90 человек, в размере 50 тыс. рублей - для 50 человек", - сообщила собеседница агентства.

Выплаты будут произведены участникам и инвалидам войны, их вдовам и вдовцам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла. Общая сумма выплат составит более 9,6 млн рублей. Часть граждан получит средства уже сегодня, 10 апреля.

Согласно последним данным, в России на 9 апреля зафиксирован 10,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (почти 6,7 тыс.). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. По информации оперштаба Москвы на ночь пятницы, в городе умерли еще 12 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.