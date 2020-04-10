Рейсы для вывоза россиян из Сеула во Владивосток и Хабаровск снова откладываются

ТАСС, 10 апреля. Авиарейсы компании "Аврора" из Владивостока и Хабаровска в Сеул, которыми в пятницу планировалось вывезти из Южной Кореи застрявших там во время пандемии коронавируса россиян, вновь не вылетят в назначенное время. Как сообщили ТАСС в аэропортах российских городов, сегодня эти рейсы снова отменены.

"На сегодня рейс из Владивостока в Сеул на 11:00 (04:00 мск) остается в статусе отмененного. Авиакомпания не запрашивала у аэропорта обслуживание этого рейса", - сказали в пресс-службе аэропорта Владивостока.

Как сообщал ТАСС, в Сеуле находятся более 170 человек, среди которых жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Запланированные на вторник рейсы авиакомпании "Аврора" для их вывоза были отменены, в среду и четверг они вновь были отложены.

В пресс-службе хабаровского аэропорта ТАСС тоже подтвердили, что вылет в Сеул из Хабаровска на пятницу не запланирован.

Как сообщила в четверг на своем сайте авиакомпания "Аврора", с 31 марта 2020 года перевозчик постоянно получает отказы на ежедневные заявки о выполнении специальных чартерных рейсов для вывоза российских граждан из Сеула во Владивосток и Хабаровск. Вопрос выдачи разрешения на такой рейс находится вне зоны ее компетенции, подчеркивается в релизе. Этим занимаются уполномоченные государственные органы.