В Бурятии выплатят пособия более чем на 24 тыс. детей от 3 до 7 лет

ТАСС, 10 апреля. Малоимущие семьи в Бурятии получат выплаты на более чем 24 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты на одного ребенка в этом году в регионе составит около 6 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.

"Выплаты в республике начнутся уже с 1 июня 2020 года. При этом размер выплаты в этом году в Республике Бурятия составит 6 032,5 рублей на одного ребенка. По информации министерства социальной защиты населения Республики Бурятия под данные выплаты подпадают 24 195 детей", - сообщили в администрации региона.

Как отметили в министерстве, на выплаты будут направлены средства из федерального и регионального бюджетов в объеме более 1,7 млрд рублей.

"В соответствующий порядок установления выплаты будут внесены изменения с учетом недавно озвученных предложений президента России о мерах социальной поддержки граждан, признанных безработными в настоящее время", - отметили в пресс-службе правительства.