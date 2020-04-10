В Хабаровском крае и ЕАО выплаты на детей семьям с низким достатком начнутся с июня

ТАСС, 10 апреля. Ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с детьми до семи лет начнутся в Хабаровском крае и Еврейской автономной области с июня. Об этом ТАСС сообщили в правительствах регионов.

"Ежемесячную выплату на детей с этого года будут получать порядка 13 тыс. семей в Хабаровском крае. Выплата будет производиться за счет средств федерального и краевого бюджетов. На это предусмотрено 1,9 млрд рублей, где 300 млн рублей - средства краевого бюджета. Прием документов начнется с 1 июня через "Госуслуги", либо в центрах социальной поддержки населения по месту жительства и МФЦ", - сказал представитель правительства региона.

Деньги будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится 8 лет. Право на выплату имеют малоимущие семьи, в которых доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения за второй квартал предшествующего года, то есть ниже 14,3 тыс. рублей. Размер выплаты в этом году составит около 7,5 тыс. рублей.

В Еврейской автономной области выплаты на детей также начнутся с июня, сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике региона. Семьи будут получать по 7,4 тыс. рублей. Всего в области около 6 тыс. детей, на которых будут выплачиваться деньги. Из федерального бюджета на это области выделено свыше 394,4 млн рублей, региональный бюджет добавит более 43,8 млн рублей.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.