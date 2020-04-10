На Камчатке цех по пошиву масок дал работу мастерам, оставшимся без заработка

ТАСС, 10 апреля. Цех в Петропавловске-Камчатском, в котором несколько лет производили шевроны и вышивки, переориентировался на пошив медицинских масок. Новое производство позволило обеспечить работой восемь человек, которые до ситуации с коронавирусом нового типа трудились в ателье, расположенных в торговых центрах, сообщили в пятницу в пресс-службе камчатского регионального исполкома партии "Единая Россия".

В России из-за пандемии введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах России должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики.

"Некоторое время назад я закупил оборудование, чтобы в перспективе оборудовать швейный цех. И когда возникла эта ситуация, в течение суток были проведены все необходимые работы, смонтировано оборудование для выпуска медицинских масок. Сегодня мы выпускаем порядка 1,5 тыс. многоразовых масок ежедневно", - сообщил владелец цеха Александр Селезнев и отметил, что до запуска швейного цеха на его предприятии трудилось два вышивальщика, а новое производство позволило обеспечить рабочими местами дополнительно восемь человек.

Селезнев уточнил, что сотрудников удалось набрать за два дня. "В основном это специалисты, которые работали в реставрациях в торговых центрах Петропавловска-Камчатского. Сейчас торговые центры закрыты, и рабочие места оказались очень востребованными", - пояснил он. Основная часть изготовленных масок поступает в торговые сети. Также маски изготавливают для волонтеров, оказывающих помощь людям, находящимся на самоизоляции.

Камчатка с 1 апреля находится в режиме полной самоизоляции. Власти полуострова обязали жителей края не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. На сегодня на Камчатке пять официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. По информации оперштаба Москвы в ночь на пятницу, в городе умерли еще 12 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.