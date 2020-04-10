Потребление интернет-трафика в Петербурге выросло в среднем на 15% в нерабочие дни в марте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Объем потребления интернет-трафика в Санкт-Петербурге в марте 2020 года увеличился в среднем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных, предоставленных ТАСС операторами связи МТС, Tele2 и "Ростелеком".

Рост трафика в мобильной и фиксированных сетях обусловлен массовым переходом граждан в режиме самоизоляции на дистанционную работу и удаленное обучение школьников, считают специалисты компаний.

"В среднем по Санкт-Петербургу потребление голосового, а также интернет-трафика в мобильной и фиксированных сетях в марте 2020 года выросло на 15-20% в сравнении с мартом 2019 года. Однако мы отмечаем рост показателя во всем Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МТС.

Наибольший рост оператор зафиксировал в Ленинградской области - в дачных поселках отмечается двукратное увеличение трафика. В Санкт-Петербурге клиенты преимущественно пользуются фиксированным домашним интернетом, на дачах основным каналом связи выступает мобильный интернет, объясняют в компании. Около половины объема мобильного интернет-трафика оператора в регионе приходится на социальные сети и 30% - на Youtube.

Среди регионов СЗФО наибольшее увеличение объемов потребления дата-трафика за отчетный период МТС отмечает в Карелии с ростом показателя в 46%, при этом общение по мобильной сети увеличилось всего на 7%. Мобильный интернет-трафик в Новгородской, Вологодской и Калининградской областях вырос 42%, 30% и 33,6% соответственно. По оценкам компании, темпы дата-трафика уже достигли своего пика в период нерабочих дней, так как ключевая доля населения уже перестроилась под онлайн-формат работы и обучения.

Оператор Tele2 отмечает более масштабное перераспределение интернет-трафика из центра Петербурга в пригороды и Ленинградскую область. "С 30 марта по 5 апреля абоненты Tele2 в пригородных Красносельском, Кронштадтском и Петродворцовом районах израсходовали на 10% больше дата-трафика, чем на минувшей неделе - с 23 по 29 марта. - сказали ТАСС в пресс-службе оператора, - В Ленинградской области еще более значительный скачок - средний рост с начала марта составил 27%". При этом трафик в центре Санкт-Петербурга снизился на 7%.

Трафик услуги доступа в интернет среди потребителей "Ростелекома" как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области демонстрирует устойчивый рост. "За отчетный период показатель увеличился в регионах примерно на 10%, как и в целом и по России. Объем трафика сервиса Wink (IPTV) вырос на 25%", - рассказал агентству официальный представитель организации.