{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Военные России дезинфицировали дома для пожилых людей еще в трех городах Италии

Дезинфекцию провели в городах Скильпарио, Спирано и Торре-Бульдоне

БЕРГАМО, 10 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, провели дезинфекцию домов для пожилых людей в итальянских городах Скильпарио, Спирано и Торре-Бульдоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений, а также более 26 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Российская помощь Италии

21 марта во время телефонного разговора Путина и Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Забайкалье полиция выявила более 1 тыс. жителей, нарушивших режим самоизоляции
По данным пресс-службы регионального правительства, нарушителям может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС