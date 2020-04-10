Военные России дезинфицировали дома для пожилых людей еще в трех городах Италии

БЕРГАМО, 10 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса, провели дезинфекцию домов для пожилых людей в итальянских городах Скильпарио, Спирано и Торре-Бульдоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 43 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 47 зданий и сооружений, более 270 тыс. квадратных метров внутренних помещений, а также более 26 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Российская помощь Италии

21 марта во время телефонного разговора Путина и Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.