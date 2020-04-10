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В Приморье акция "Сад Памяти" пройдет в новом формате из-за самоизоляции жителей

Власти региона предложили жителям самостоятельно посадить дерево у себя на даче или во дворе дома, сделать фото и разместить его в соцсетях с хэштегом #СадПамятиДома
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья поменяли формат патриотической акции "Сад памяти" и вместо массовых мероприятий жителям предлагают посадить дерево на дачном участке или во дворе дома, не нарушая самоизоляцию. Пожилых просят отложить участие в акции, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба регионального правительства.

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"Присоединиться к мероприятию может каждый. Для этого совсем необязательно нарушать режим самоизоляции. Тем, кто живет в частном доме или находится на даче, можно посадить дерево у себя на участке. После следует делать фотографию, выложить ее в социальные сети с хэштегом #СадПамятиДома и таким образом поддержать масштабную акцию", - говорится в сообщении.

Добровольцы также могут посадить дерево в парке, сквере или во дворе многоквартирного дома, но с учетом мер безопасности: соблюдая дистанцию в 1,5-2 м друг от друга, в маске и перчатках. Жители края могут создать тематический рисунок, аппликацию или коллаж, также разместив фото в соцсетях.

В Приморье старт акции был запланирован на 24 апреля. Массовые мероприятия собирались провести в Черниговском, Спасском районах, Находке, Владивостоке. К посадкам готовили 12 тыс. саженцев.

Международная акция "Сад памяти", приуроченная к 75-летию Победы, проходит на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья с 18 марта по 22 июня. Организаторами выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при участии Минприроды и Федерального агентства лесного хозяйства.

В Приморье из-за коронавируса введен режим полной самоизоляции для жителей. Гражданам предписано оставаться дома с разрешением выхода за продуктами и лекарствами, для выгула домашних животных, обращения за медпомощью или на работу. Нерабочие дни продлены до 30 апреля. В России зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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