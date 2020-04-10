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Пандемия коронавируса нового типа

Смертность из-за коронавируса в СНГ и Грузии в пять раз ниже, чем в мире

Согласно статистическим данным, собранным ТАСС, наибольшее число случаев заражения среди стран Содружества зафиксировано в России, затем следуют Белоруссия и Молдавия
Описание
© Михаил Семенов/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в странах СНГ, включая Украину, и в Грузии превысило 18,5 тыс. При этом, как свидетельствуют собранные ТАСС статистические данные, смертность среди заболевших в этих странах на текущий момент составляет 1,13% - в пять раз меньше, чем в среднем по миру (6,1%).

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Наибольшее число случаев заражения среди стран СНГ зафиксировано в России, где заболел, по последним данным оперативного штаба, 10 131 человек. Следом идут Белоруссия (1 486 случаев), Молдавия (1 289), Азербайджан (926), Армения (921), Казахстан (781), Узбекистан (582) и Киргизия (280). На Украине зафиксировано 1 892 случая заражения, в Грузии - 218. В Таджикистане, как и в Туркмении, официально не отмечено ни одного случая заражения.

За исключением Молдавии, где умерли 2,25% заболевших, в странах СНГ показатель смертности, который нельзя точно определить до завершения эпидемии, в данный момент не превышает 1,5%. Самые низкие показатели зафиксированы в России и Узбекистане (0,75% и 0,52% соответственно), в других он колеблется от 0,97% до 1,43%. На Украине умерли 3,01% заболевших, в Грузии - 1,38%.

Средний показатель смертности в СНГ составляет 1,1%. С учетом Грузии этот показатель достигает 1,13%. При этом в среднем по миру смертность от коронавируса - 6,1%.

Среди стран, где заболели более 5 тыс. человек, самая высокая смертность во Франции (14,14%), в Италии (12,73%), Великобритании (12,26%), Нидерландах (11,01%), Бельгии (10,1%) и Испании (10%). Следующими идут Швеция (8,68%), Иран (6,21%) и Бразилия (5,27%). В США, на которые приходится почти треть всех случаев инфицирования в мире, умерли 3,56% заболевших.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. летальных исходов.

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