СМИ: Харви Вайнштейн выздоровел после заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Американский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает тюремное заключение в штате Нью-Йорк, выздоровел после заражения коронавирусом нового вида, его выпустили из изолированного блока. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на представителей продюсера.

О заражении Вайнштейна стало известно в середине марта. Как отмечал американский интернет-портал Page six, продюсер, вероятнее всего, был инфицирован в нью-йоркской тюрьме, расположенной на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Позже Вайнштейна перевели в другую тюрьму, которая расположена на северо-западе штата Нью-Йорк, и поместили в изолированный блок.

Как сообщили журналистам Fox News представители продюсера, "его выпустили из медицинской изоляции". В настоящее время у Вайнштейна нет симптомов, свидетельствующих о заражении, отмечается в публикации. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей в пенитенциарном учреждении.

Продюсер 11 марта были приговорен в Нью-Йорке к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Жюри присяжных в конце февраля признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 465 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,6 тыс. человек.