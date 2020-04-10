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Пандемия коронавируса нового типа

Guardian: смерть сотен пожилых британцев не включается в статистические данные

Газета сообщает, что число умерших из-за коронавируса в домах престарелых на самом деле составляет около 1 тыс.

ТАСС, 10 апреля. Британские власти при составлении официальной статистики жертв коронавируса не учитывают смерть от его последствий сотен пациентов в домах престарелых. Об этом сообщила в четверг газета The Guardian, которая утверждает, что число умерших из-за коронавируса в домах престарелых составляет около 1 тыс., в то время как по официальным данным оно значительно ниже.

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Согласно подсчетам отраслевой организации, примерный общий показатель смертности из-за последствий коронавируса по всем учреждениям для пожилых людей достигает 1 тыс., при этом, по сообщениям Национальной статистической службы Великобритании, лишь 20 смертей было зафиксировано в домах престарелых за неделю (до 27 марта) в Англии и Уэльсе. По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, лишь в 9% от общего числа пансионатов для пожилых зарегистрированы случаи заражения. Однако газета приводит данные, согласно которым коронавирус выявлен примерно в половине таких учреждений, где в общей сложности содержатся около 400 тыс. человек.

The Guardian не приводит объяснений разрыва в фактических и официальных показателях, однако отмечает, что сложившаяся ситуация вызывает опасения, что министры недооценивают влияние коронавируса на самые уязвимые слои населения и не могут оказать необходимую помощь домам престарелых. Также указывается, что ряд медработников интернатов для пожилых людей жалуется на нехватку средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.

Ранее уже сообщалось, что публикуемая британскими властями статистика включает далеко не все летальные исходы, имевшие место вне больниц. Британские СМИ информировали о том, что инфекция начинает распространяться в домах престарелых. В пятницу вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что в одном из таких заведений в шотландском Глазго за последнюю неделю умерли 13 человек.

По данным, опубликованным британским Минздравом 9 апреля, у 65 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 7 978. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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