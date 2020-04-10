Камчатка направит 506 млн рублей на модернизацию очистных сооружений

ТАСС, 10 апреля. Власти Камчатского края в этом году направят 506 млн рублей на модернизацию очистных сооружений водоотведения в Усть-Камчатском сельском поселении. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников, сообщается в пятницу в пресс-релизе краевого правительства.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил большое внимание вопросам реформирования системы ЖКХ в регионах в пользу "наиболее чистых экологических решений". Он призвал представителей бизнеса активнее участвовать в проектах по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Общая стоимость проекта составляет более 500 млн рублей, из которых 300 млн будет обеспечено за счет средств федерального бюджета", - приводятся слова врио губернатора края Владимира Солодова.

По данным местного правительства, точная сумма необходимых средств составляет 506 млн рублей. Помимо федеральных денег, 100 млн рублей будет направлено из бюджета Камчатки, еще 106 млн рублей обеспечат внебюджетные источники для Усть-Камчатского поселения.

"В нашем районе давно требовалась реконструкция очистных сооружений. Мы подавали заявку. Не знаю, насколько остро стоит проблема в этом направлении в других районах Камчатского края, но у нас эта проблема давняя, поэтому мы нуждаемся в реализации такого проекта именно на территории нашего района", - прокомментировали ТАСС в администрации Усть-Камчатского района. Там объяснили причину выделения федерального финансирования. Средства в 300 млн рублей выделены за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, так как администрация муниципалитета на протяжении длительного времени добивалась получения финансирования. "Заявка и проект разрабатывались нами вместе с министерством ЖКХ региона. К тому же, еще с прошлого года у нас были все необходимые документы", - пояснили в мэрии.

В начале апреля президент Путин назначил врио губернатора края Солодова, который до этого работал председателем правительства Якутии. Солодов прибыл в регион 5 апреля. По информации пресс-службы, он намерен наращивать объем привлекаемых федеральных средств для модернизации коммунальной инфраструктуры Камчатки. В ближайшее время планируется разработать проекты для других районов региона.