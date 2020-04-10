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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая выявили коронавирус еще у 28 вернувшихся из России граждан КНР

Число заболевших среди недавно вернувшихся в страну из России граждан Китая выросло в регионе до 154

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти граничащей с РФ китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 28 вернувшихся из России соотечественников. Об этом сообщил в четверг комитет по делам здравоохранения региона.

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Таким образом, число инфицированных среди недавно вернувшихся в страну из РФ граждан Китая выросло в регионе до 154 человек, еще один из них уже выписан из медучреждения. Кроме того, среди вернувшихся из России выявлено еще 11 человек с бессимптомным протеканием болезни, а общее число таких пациентов выросло до 152.

По данным властей, инфицированные в разное время с 28 марта по 7 апреля прибыли во Владивосток из Москвы (рейсы SU6281, SU1700, SU1702) и Петропавловска-Камчатского (SU5615 29 марта). Они пересекли границу, сдали тесты на коронавирус и были помещены в карантин на китайской стороне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов.

Ситуация на границе РФ и Китая

С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения.

Как рассказала ранее ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова, анализы на коронавирус берут у прибывающих из-за рубежа пассажиров только на 10-й день после прилета. По информации Агентства международного сотрудничества Приморского края, прилетавшие во Владивосток из Москвы граждане КНР сразу отправлялись к автомобильному пункту пропуска "Пограничный".

 

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РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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