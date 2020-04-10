Еще в одной префектуре Японии введен режим ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 10 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса введен в префектуре Айти в центральной части Японии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции ее губернатор Нидэаки Омура.

"Для предотвращения распространения коронавируса в префектуре Айти я ввожу режим ЧС на ее территории", - заявил губернатор. Отмечается, что местные власти призвали жителей префектуры до 6 мая не покидать свои дома без особой необходимости.

Население префектуры Айти с административным центром в городе Нагоя составляет около 7,5 млн человек. На ее территории расположены крупные промышленные предприятия, включая главный завод автоконцерна Toyota Motor. Айти находится на пятом месте среди японских префектур по масштабам распространения коронавируса. На данный момент там выявлено около 300 случаев заражения.

В Токио и еще шести префектурах страны с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС, в частности, будут закрыты увеселительные заведения, бары, многие другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, и условия выполнения режима чрезвычайной ситуации поэтому различаются в зависимости от района. Жесткий карантин в Японии не вводится, а власти лишь просят людей максимально возможное время находиться дома.

Общее число заразившихся в Японии к настоящему моменту достигло почти 6,2 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом составляет 119.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов.