Роскачество рассказало, как безопасно общаться на сайтах знакомств

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роскачество советует при знакомствах на сайтах в период пандемии как можно быстрее переходить к общению по видеосвязи. Об этом говорится в сообщении организации.

"Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы", - говорится в рекомендациях Роскачества, посвященных безопасному общению на сайтах знакомств.

Эксперты рекомендуют при общении через сервисы для онлайн-знакомств проявлять осторожность, так как есть риск связаться с мошенниками, которые могут выманить у жертвы номер телефона, адрес и откровенные фото, способные стать поводом для вымогательств. Просьба переслать деньги тоже является поводом повысить бдительность. Специалисты также советуют не использовать при регистрации электронную почту, в которой содержится фамилия, особенно корпоративную почту, поскольку в случае утечки информации об этом могут узнать все знакомые и коллеги.

Также не стоит связывать анкету на сайте знакомств с учетными записями в социальных сетях.

"В противном случае мошенник будет знать о вас все вплоть до адреса и текущего места пребывания. Но учтите, что, пользуясь поиском "по картинке", заинтересованные люди все равно смогут вас отыскать", - предупреждают в Роскачестве. В целом, эксперты советуют использовать наиболее защищенные сайты и приложения для знакомств и антивирусы.

Говоря о приложениях для общения по видеосвязи, эксперты Роскачества посоветовали скачивать их только из официальных источников, чтобы минимизировать риск заражения вашего устройства вредоносной программой. Кроме того, во всех сервисах следует использовать разные и при этом сложные пароли, а также везде, где возможно, активировать двухфакторную аутентификацию. Это минимизирует возможность взлома аккаунта, а в случае, если злоумышленники все же завладеют вашей учетной записью в одном из сервисов, это не даст им доступ к вашим остальным аккаунтам, напоминают эксперты.

Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, получаемым в мессенджерах от друзей, поскольку их аккаунт может быть взломан, и тем более от новых знакомых из онлайн-сервисов. Ссылки могут вести на фишинговые сайты или же по ним могут загружаться вредоносные файлы. Также рекомендуется удалять из мессенджеров все важные файлы, касающиеся персональных данных, пароли и логины при пересылке их друзьям сразу после прочтения другой стороной. Аналогично стоит поступать с данными, которые пересыпают друзья. Таким образом минимизируется возможность воспользоваться этими данными при взломе.