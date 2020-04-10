Гендиректор "Яндекс.Лавки": пандемия делает из стартапов необходимые для жизни сервисы

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ситуации наподобие пандемии коронавируса меняют роль обычных стартапов, делая их жизненно необходимыми для граждан. Такое мнение в программе " Просто о сложном " Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире", высказал гендиректор "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик.

По словам Красильщика, если брать, например, сервис по доставке продуктов "Яндекс.Лавка", то первые восемь месяцев он работал по принципу стартапа - привлекал новых пользователей, предоставлял им отчасти новую услугу. "В последний месяц все поменялось, и твоя роль как компании меняется. Если раньше ты был интересным стартапом, то теперь ты становишься для многих людей необходимой услугой, неким вопросом выживания", - отметил он.

В целом, говоря об услуге доставки продуктов, Красильщик отметил, что на данный момент у подобных сервисов нет серьезных проблем с дефицитом продуктов и нет проблем с курьерами.

"Наша задача - чтобы у нас было достаточно курьеров. Есть сложности с некоторыми товарами и продуктами, например, с огурцами и помидорами, потому что когда ты продаешь в разы больше, у тебя могут ломаться цепочки, поставщики могут не выдерживать нагрузок", - сказал он, добавив, что ему особенно приятно, как меняется восприятие людьми профессии курьера, которая стала более уважаемой в обществе.

"Даже отрываясь от нашего бизнеса, можно сказать: все, что сейчас происходит, - это грандиозная победа онлайна над офлайном. Мы обнаруживаем, что сейчас удаленно можно делать больше вещей, чем мы делали раньше", - резюмировал Красильщик.

В России на 9 апреля зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, 698 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (6 698). По данным федерального оперативного штаба на утро четверга, умерли 76 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.