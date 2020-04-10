Каждый третий школьник в России не осваивает минимума по какому-либо предмету

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Каждый третий ученик в стране не обладает и минимальным уровнем знаний по какому-либо предмету школьной программы, для решения этой проблемы Рособрнадзор будет оказывать адресную методическую поддержку школам. Об этом сообщил временно исполняющий главы ведомства Анзор Музаев порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого выступает ТАСС.

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Он напомнил, что к 2024 году перед страной стоит задача войти в десятку лидеров по качеству общего образования. Однако, чтобы ее выполнить, необходимо повышать минимальный уровень освоения предметов учениками.

"Если брать все срезы, которые у нас есть, около 32-35% не осваивают минимальный базис образования по тем или иным предметам, в странах-лидерах - это 5%. Сейчас наша задача, задача Министерства просвещения в том числе, чтобы эту цифру вывести хотя бы на уровень в 5% - такой, как у мировых лидеров в сфере образования", - отметил Музаев.

Он рассказал, что еще до ситуации, вызванной вспышкой нового коронавируса, Минпросвещения согласовало проект "500 +" по работе с 30% слабых школ страны, которые определились по итогам прошлогодних всероссийских проверочных работ. По его словам, Рособрнадзор создал соответствующую базу данных, чтобы на федеральном уровне иметь возможность по каждому отдельно взятому региону, муниципалитету и школе, которая испытывает проблемы, оказывать адресную и методическую поддержку. При этом, подчеркнул он, речи о том, чтобы наказывать отстающих или массово переучивать все школы в стране, не идет: задача - подтянуть испытывающие трудности школы.

"Если мы сейчас подтянем их по качеству образования, то 30% школ и детей, которые в них учатся, будут получать более качественное образование, мы окажем методическую серьезную помощь учителям, директорам школ. И когда мы подтянем вот эту нижнюю выборку, у нас автоматически в целом подтянется все образование", - пояснил врио главы Рособрнадзора.

По данным Минпросвещения России, в 2020 году в стране насчитывается более 40 тысяч школ, свыше 16,5 млн учащихся и около 2 млн педагогических работников.