На Ставрополье число заразившихся коронавирусом превысило 50 человек

ПЯТИГОРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвержден еще у десяти жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 52, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров.

"Мы получили новую информацию о коронавирусе в нашем крае. Подтвержден диагноз для десяти человек, у которых было подозрение на заболевание. Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, девять жителей региона выздоровели, один умер.

"Факты заболевания были зафиксированы в десяти территориях края. Это: Андроповский район, Благодарненский горокруг, Изобильненский горокруг, Минераловодский горокруг, Предгорный район, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ставрополь. Мы продолжаем наблюдение, тестирование людей, с которыми контактировали заболевшие, а также тех, кто приезжает на Ставрополье из-за пределов края", - отметил губернатор.