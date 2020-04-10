Центр рентгенорадиологии Минздрава закрыли из-за подозрения на коронавирус у персонала

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский научный центр рентгенорадиологии Минздрава РФ закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус у медперсонала и контактировавших с ними пациентов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор центра Владимир Солодкий.

"Мы закрыты на карантин, выполняем предписание Роспотребнадзора в связи с наличием случаев, подозрительных на COVID-19, и с вирусной пневмонией. Больные с вирусными пневмониями изолируются, лечатся и переводятся в специализированные стационары. Подозрения на COVID-19 есть у пациентов и медперсонала, кто контактирует с пациентами", - сказал он.

Солодкий добавил, что карантин в центре введен в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Юго-Западному административному округу Москвы о введении ограничительных мероприятий от 8 апреля.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Центре рентгенорадиологии Минздрава РФ у 138 врачей первично диагностирован новый коронавирус, один из корпусов закрыли на карантин.