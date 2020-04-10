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В ЦФО на выходных ожидаются ночные заморозки, дожди и снег

По данным Гидрометцентра, на погоду будет оказывать влияние циклон с центром над Поволжьем

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют 11-12 апреля ночные заморозки до минус 3-4 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), при этом в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 6-12 градусов. Небольшие дожди пройдут преимущественно в субботу, в Воронежской, Орловской, Тамбовской областях возможен небольшой снег, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Светлана Перова, 11 апреля в регион придет холодный фронт и, в сравнении с плюс 18 градусами в пятницу, похолодает. "Ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем от плюс 7-10 градусов, в ночь - дождь и даже местами с небольшим снегом. В субботу и воскресенье порывистый северо-западный ветер до 15-18 м/с", - сказала она.

Около плюс 10-11 градусов днем, минус 1-4 градуса ночами и небольшие дожди, ожидается 11-12 апреля в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях. "Снимать теплые куртки пока рано, мы еще ожидаем заморозки. В эти выходные будет дождливо и ветрено, местами порывы до 15 м/с. В воскресенье, 12 апреля, станет прохладнее - ночью до 2 градусов мороза, днем будет около плюс 10, днем без осадков, ночью возможен снег", - сказал дежурный синоптики ЦГМС по Тамбовской области.

В Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, по данным региональных гидрометцентров, в субботу и воскресенье в дневные часы будет плюс 6-9 градусов, ночами - около минус 2-3 градусов, местами выпадет снег. "В Орловской области холодный циклон принесет дожди и ночные заморозки. В выходные днем воздух прогреется до плюс 8, ночью опустится до минус 2 градусов", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, влияние на погоду в ЦФО 11-12 апреля будет оказывать циклон с центром над Поволжьем в Центральном федеральном округе. Не исключается, что дождливая погода и ночные заморозки сохранятся и в начале следующей рабочей недели.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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