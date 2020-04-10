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Пандемия коронавируса нового типа

На западе Украины людям запретили покидать дома в выходные

Власти Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей Украины считают, что иного способа остановить распространение коронавируса нет

КИЕВ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Закарпатской, Волынской и Черновицкой областей Украины запретили жителям покидать дома с субботы до понедельника в целях борьбы с распространением коронавируса. Такие решения приняты соответствующими областными администрациями в пятницу.

"На ближайшие выходные дни мы усиливаем меры безопасности. Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит, что с 13:00 субботы, 11 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля, вы не можете выходить из дома", - заявил в пятницу в видеообращении к жителям Закарпатской области исполняющий обязанности главы Алексей Гетманенко. Он добавил, что "другого варианта остановить распространение коронавируса нет". Гетманенко пояснил, что в случае, если региону удастся замедлить темпы распространения заболевания, начать выходить из карантина можно будет уже в мае. "В противном случае, - подчеркнул Германенко, - карантин придется продлить до сентября".

Об аналогичных ограничениях сообщили на своих официальных сайтах Волынская и Черновицкая обладминистрации. Местные власти просят население приобрести необходимые продукты питания заранее, так как в выходные прекратят работу все продуктовые магазины, а АЗС будут обслуживать исключительно автомобили экстренных служб. В случае нарушения установленных правил жителям грозит штраф.

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также было решено ввести подобные ограничения в регионе. В частности, органам местного самоуправления области рекомендовано ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах как на этих выходных - с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля, так и на следующих - с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.

По состоянию на утро пятницы на Украине зарегистрировано 2203 случая коронавируса, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев заболевания фиксируется в Киеве и в западных регионах страны. В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев коронавируса - 366, в Закарпатской - 56, в Волынской - 41, в Киевской - 140.

На Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля.

В новость была внесена правка (16:39 мск) - передается с уточнением во втором абзаце.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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