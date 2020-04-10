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Пандемия коронавируса нового типа

Более 3,7 тыс. жителей Коми получат препараты для укрепления иммунитета

Препараты получат люди, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, контактировавшие с заболевшими, выведенные из больниц в обсерваторы

СЫКТЫВКАР, 10 апреля. /ТАСС/. Жители Республики Коми, находящиеся под медицинским наблюдением, получат активное профилактическое лечение для укрепления иммунитета, препараты поступят в ближайшее время в Сыктывкар из Москвы, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"Динамика роста количества заболевших коронавирусом, к сожалению, продолжается. К вчерашним 150 подтвержденным в референс-центре "Вектор" сегодня прибавилось еще 58 случаев, то есть у нас сейчас 208 человек, у которых лабораторно подтверждено наличие инфекции. Чтобы остановить этот прирост, я обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко дать нам временные рекомендации, чтобы начать активное профилактическое лечение 3 751 человека (по данным управления Роспотребнадзора по Республике Коми на 9 апреля), которые у нас находятся под медицинским наблюдением", - привела слова Уйбы его пресс-служба.

Препараты получат люди, которые приехали из неблагополучных по коронавирусу стран, контактировавшие с заболевшими, выведенные из больниц в обсерваторы. Все они в обязательном порядке пройдут терапевтический курс лечения. "Это касается не только Сыктывкара, но и всей республики. Как только препараты поступят, мы их через участковую сеть, амбулаторно-поликлиническую службу выдадим под роспись с записью в амбулаторных картах и рекомендациями, как принимать эту терапевтическую схему. И сразу же начинаем активное лечение наблюдаемых. Соответствующие распоряжения я дал, все вопросы решены, в том числе финансового обеспечения. Эту работу необходимо провести в течение ближайших двух дней, чтобы вал подтвержденных, который у нас продолжает нарастать, начал останавливаться", - сказал Уйба.

Как пояснил глава региона, динамичный рост числа заболевших связан с инкубационным периодом новой коронавирусной инфекции, который составляет 14 дней. По завершении этого периода вирус начинает активно проявлять себя у людей, ранее контактировавших с заболевшими. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания в ближайшее время продолжит расти.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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