Мурашко заявил, что Россия мобилизовала систему здравоохранения для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия мобилизовала систему здравоохранения для борьбы с коронавирусом. При этом система испытывает стресс по средствам индивидуальной защиты и аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов: средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких. Но мобилизация произведена, она идет", - сказал он во время круглого стола Росконгресса "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии".

95 тыс. коек

Почти 95 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией разворачивается на данный момент в России, при этом у системы здравоохранения есть ресурсы для увеличения этого числа, сообщил министр.

"По стране 94,5 тыс. коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи этой категории пациентов, есть вариант усиления этого количества. Есть четкое выверенные данные по количеству аппаратов искуственной вентиляции легких, а процент реанимационных коек должен составлять не менее 30% в общем количестве", - сказал он.

Мурашко отметил, что койки должны быть на 70% оснащены кислородом и необходимым запасом лекарств. "Все эти пункты четко контролируются", - добавил он.

Нельзя допустить осложнений

Врачи в российских регионах, где высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, должны начинать лечение пациентов на ранних стадиях, чтобы не допустить тяжелых осложнений, заявил министр.

"Там, где эпидемиологический процесс на подъеме, и там, где мы видим высокий уровень заболеваемости, врачи в первую очередь должны вести этих пациентов условно инфицированно, потому что чем раньше начнешь лечение этой категории пациентов, тем лучше будет исход лечения и тем меньше рисков, что пациент поступит с осложнением в стационар. Поэтому вся медицинская служба - амбулаторно-поликлиническая, должна сосредоточена быть именно на том, чтобы не допустить тяжелого осложнения", - сказал он.

Министр добавил, что сегодня коронавирус четко диагностируется клинически. "Мы видим это и по снимкам легких - особенности течения заболевания. На амбулаторном этапе тоже есть те клинические проявления", - сказал Мурашко.