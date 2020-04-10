Попова: у 20-25% инфицированных коронавирусом в России заболевание протекает без симптомов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заболевание протекает без симптомов у 20-25% инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии".

"Мы видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов. Это то, что описывают зарубежные коллеги, что 20% дают клинику, а 80% - не дают. Так вот, из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных, 20-25% - в разные дни по-разному, мы каждый же день анализируем, считаем это - это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается", - сказала Попова.

Она добавила, что пока неизвестно, есть ли у этих носителей иммунитет. "Мы очень надеемся, что есть иммунитет. Мы пока не знаем - вот такое бессимптомное носительство или транзиторное носительство, оно формирует иммунитет или нет", - сказала Попова.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.