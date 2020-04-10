Александр Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь возвращается в состав команды. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Первого канала.

"Весенняя серия игр в интеллектуальном клубе знатоков продолжается - 12 апреля против телезрителей выступит команда Виктора Сиднева. В составе команды магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы Александр Друзь, обладатель Бриллиантовой и Хрустальной совы Борис Левин, а также Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба. Капитан команды - магистр игры "Что? Где? Когда?", обладатель Хрустальной совы, обладатель звания "Лучший капитан Клуба" Виктор Сиднев", - сказано в сообщении.

В сентябре 2019 года телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако, как было заявлено, до конца сезона Александр Друзь не должен был играть. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжала Инна Семенова, которая остается в команде и сейчас.

История скандала

В феврале 2019 год главный редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил в своем блоге на платформе LiveJournal, что Друзь предложил ему "сдать" вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем. Друзь опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.

По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь были отстранены на неопределенный срок от участия в программах в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Друзь остался вице-президентом Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". В конце мая 2019 года на заседании правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы "Кто хочет стать миллионером?", однако в игры так и не вернулся до конца 2019 года.