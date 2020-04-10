Главного врача больницы в Ростове привлекут к ответственности за нарушение правил изоляции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Главного врача городской больницы № 6 в Ростове-на-Дону намерены привлечь к ответственности за нарушение норм изоляции, из-за чего коронавирусом могли заразиться медики и пациенты, сообщили в пятницу в пресс-службе полномочного представителя президента РФ по Южному федеральному округу (ЮФО).

"Проверкой были установлены нарушения требований биологической безопасности, способствующие внутрибольничному инфицированию опасной коронавирусной инфекцией сотрудников и пациентов больницы. Нарушены правила изоляции инфицированных пациентов с другими больными и медицинскими работниками, т. е. для изоляции не создано условий. Также отсутствует надлежащее обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как пояснили в пресс-службе, поводом для проверки послужило обращение в рабочую группу по противодействию распространения коронавирусной инфекции при полпреде президента РФ в ЮФО пациентов больницы, проходивших в ней лечение от пневмонии. По их словам, вместе с ними несколько дней на лечении в больнице находилась пациентка с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, которая впоследствии была переведена в специализированное лечебное учреждение. Кроме того, по их словам, в больнице нарушены санитарные нормы, а больным не оказывается должная врачебная помощь.

Как уточнили в ведомстве, несмотря на выданные предписания об устранении нарушений главный врач больницы Артур Пирумян не принял надлежащих мер. "В результате <…> городская больница № 6 полностью выведена из строя и не может принимать пациентов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что перед Минздравом региона поставлен вопрос о привлечении главврача ростовской городской больницы № 6 к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены прокурору Ростовской области, а также в региональное управление СК России для возбуждения уголовного дела.