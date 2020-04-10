В Сочи планируют запретить застройку на территории парков и скверов

СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи подготовили проект, который позволит внести изменения в правила землепользования и застройки, благодаря которым будет запрещена застройка на территории 64 парков и скверов города. Общая площадь таких территорий составит около 26 га, сообщил директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации курорта Сергей Оганезов.

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях, больше всего таких объектов в Сочи. Как рассказал в интервью ТАСС мэр курорта Алексей Копайгородский, было принято решение осуществлять на курорте только комплексное строительство, избегая точечной застройки. На сегодняшний день выдача разрешений на строительство в городе прекращена.

"Земельные участки, на которых расположены бульвары, скверы и парки, переводятся в территориальную зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий). Такая работа проведена в отношении 64 земельных участков общей площадью около 26 га", - рассказал Оганезов.

По данным пресс-службы администрации города, проект изменений в правила землепользования и застройки, позволяющий сохранить зеленые зоны курорта, уже подготовлен. Данный вопрос планируется вынести на публичные слушания в мае текущего года. С учетом пандемии, срок слушаний может быть перенесен на более поздний срок.

Ранее на официальном сайте администрации Краснодарского края сообщалось, что власти региона до конца лета планируют утвердить границы исторического поселения Сочи, площадь которого составит более 2,3 тысяч га. В территорию от реки Мамайки до реки Кудепсты будут включены 134 объекта культурного наследия и 251 ценный объект историко-градостроительной среды. В их числе архитектурные ансамбли, здания, сооружения, малые архитектурные формы, панорамы. Согласно проекту, строительство в историческом поселении может осуществляться только при условии, что объекты культурного наследия не пострадают.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек. Кроме того, в последние годы наблюдается высокий уровень миграции населения на Черноморское побережье, что влияет как на экологию, так и на застройку города. Большую часть территории Сочи, практически 96%, занимают заповедные зоны и нацпарк.