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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: массовое тестирование на антитела не выявит иммунитет к коронавирусу у россиян

Она подчеркнула, что сегодня предпринимаются все меры, порой кажущиеся очень жесткими

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличие иммунитета к вирусу у большей части россиян. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии".

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"Ожидать этого абсолютно точно не стоит. Мы этого не ожидаем, - сказала она, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что после начала массового тестирования на антитела окажется, что более 70% россиян уже переболели коронавирусной инфекцией. - Поэтому все меры, порой кажущиеся очень жесткими, сегодня предпринимаются".

Попова отметила, что пока неизвестно, существует ли иммунитет к вирусу. "Мы надеемся, что есть иммунитет, но мы пока не знаем, бессимптомное или транзисторное носительство - оно формирует иммунитет или нет", - добавила она.

По ее словам, в первую очередь после регистрации тест-системы иммунноферментного анализа тестироваться будут медицинские работники. Отечественная тест-система уже используется как исследовательская. "Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет", - рассказала она.

Попова добавила, что на сегодняшний день нет нормы диагноза только по выделению вируса. "Мы сейчас видим большое количество людей, у которых мы определяем вирус, но у них нет симптомов, - отметила она. - 20% дают клинику, а 80% - не дают. Из общего количества пациентов, кого мы определили как инфицированных, 20-25% - люди, у которых нет симптомов совсем, и далее заболевание не развивается".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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