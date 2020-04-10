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Пандемия коронавируса нового типа
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"ВКонтакте" за месяц удалила более 800 тыс. недостоверных публикаций о коронавирусе

К компании отметили, что "ограничивают доступ к материалам, которые вводят в заблуждение, а также оперативно реагируют на сигналы пользователей и регуляторов"

МОСКВА, 10 апреля./ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" за месяц удалила более 800 тыс. однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Что мы уже делаем: удалили более 800 тыс. однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе - и это только за последний месяц. Постоянно ведем мониторинг опасного контента и блокируем пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки. Ограничиваем доступ к материалам, которые вводят в заблуждение, а также оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов", - говорится в сообщении соцсети.

Также был создан единый центр информации и тематическая лента новостей о COVID-19 от проверенных источников: ВОЗ, Министерства здравоохранения РФ и других ведомств, а также верифицированных сообществ медиа.

В пресс-службе соцсети отмечают, что все чаще становится известно об уголовных делах за размещение недостоверной информации про коронавирус. "Мы понимаем, насколько серьезными сейчас могут быть последствия массовых вбросов, но в то же время обеспокоены растущим количеством дел за публикации пользователей. И бездействие, и чрезмерно жесткая реакция - две крайности, недопустимые в решении этой проблемы", - добавили во "ВКонтакте", уточнив, что соцсеть делает все возможное, чтобы защитить людей от неоправданной паники из-за фейковых новостей и при этом создать пространство для обсуждений и выражения личной позиции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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