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Пандемия коронавируса нового типа

В Минюсте заявили о неожиданных конфликтах фундаментальных прав человека в период пандемии

Из-за чувства страха и неопределенности люди часто оказывают давление на власти

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Неожиданные конфликты фундаментальных прав человека стали возникать из-за вводимых ограничений в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный РФ при Европейском Суде по правам человека - замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме "9:"Законы коронавируса".

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"В условиях пандемии мы находимся в совершенно уникальной ситуации. Во-первых, наши права ограничиваются не в интересах неопределенного, не в интересах каких-то других лиц, а в наших собственных интересах, поскольку мы сами, каждый из нас находится под угрозой, - сказал Гальперин. - И поэтому, о чем сказал президент ЕСПЧ Сицилианос, появляются новые, достаточно неожиданные конфликты фундаментальных прав. Например, тот конфликт, который мы раньше и представить не могли, конфликт права на жизнь и здоровье - с одной стороны, право на свободное передвижение - с другой стороны".

Замминистра отметил, что у любых правовых ограничений есть два ключевых элемента - цель и пределы по интенсивности и времени воздействия. "Самый главный вопрос, который очевидно встанет когда эти меры будут оцениваться, в том числе в соответствии с Конвенцией о защите прав человека, насколько соизмеримы были эти пределы", - сказал Гальперин. Для этого нужно понять, по какой шкале они оцениваются сейчас. Он отметил, что в данный момент можно "только догадываться, как будет развиваться эта ситуация с пандемией, что нужно делать, что можно делать, что делать нельзя". "Мы здесь двигаемся вместе и фактически находимся в состоянии такого мирового пилотного проекта. Мы не понимаем пока точно объем этой угрозы, которую мы пытаемся предотвратить, и поэтому те ограничения, которые сейчас вводятся, являются безграничными в соответствии с той обстановкой, которая есть", - пояснил уполномоченный.

По его словам, еще одним фактором ограничительных мер является запрос на них общества. Из-за чувства страха и неопределенности люди часто оказывают давление на власти, говоря, почему здесь не вводятся эти ограничения, сравнивая с ситуацией в других странах. "Это похоже на такую своеобразную гонку. И важный вопрос - будет ли потом гонка, чтобы обратно кто быстрее эти введенные ограничения снимет. Надеемся, что вскоре эти ограничения начнут сниматься и будет понятно, какой темп их устранения", - сказал Гальперин.

Также он сравнил ситуацию с пандемией в мире с триатлоном - сейчас все вместе пытаются выгрести из сложившейся ситуации, дальше нужно будет "гнать на велосипеде" для восстановления экономики, а затем начнется самый сложный этап - бег - восстановление общественного спокойствия, нормального хода жизни и защиты прав и свобод человека.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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