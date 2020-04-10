Попова: коронавирус распространится по Африке и многим странам Азии

"Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает и наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент и еще Азия в большом количестве стран. Поэтому говорить о том, что что-то раз и закончится - это бесперспективная история", - сказала Попова в ходе круглого стола "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии".

Она согласна с "рациональным бизнесом, который говорит, что все это вдолгую". "И ровно это мы говорим всем, когда к нам обращаются [с вопросом]: "Как планировать?" Да, планировать мероприятия специальные. Да, новая реальность, вот она такая, мы должны это пережить - на это нужно время. И если не будет ничего, а сегодня нет специфического лечения и нет специфической профилактики, то <...> режим ограничений, тех, которые сейчас ввели, может быть, он будет видоизменяться <...> Но мы сегодня уже говорим, что мы нашли один выход - начинают работать предприятия. Они работают в этом режиме, но они работают", - сказала Попова.

В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.