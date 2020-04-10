В Псковской области выявили первый случай заражения врача коронавирусом

ПСКОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Медики выявили первый в Псковской области случай заражения коронавирусом врача - заразился сотрудник псковской городской больницы, в инфекционном отделении которой находятся пациенты с аналогичным подтвержденным диагнозом. Об этом в пятницу написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram .

"Сегодня выявлен первый предварительно положительный диагноз у сотрудника псковской городской больницы. Он изолирован, все необходимые меры для безопасности врачей предпринимаются. Все пройдут дополнительное тестирование, рабочие помещения будут дезинфицированы. Напомню, что больница переведена в режим карантина еще 26 марта", - написал губернатор.

Он добавил, что в качестве меры профилактики все медицинские работники Псковской области еженедельно проходят тестирование на наличие инфекционного заболевания.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции на 10 апреля, в Псковской области выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, два летальных случая. Выздоровели пять человек. С подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.