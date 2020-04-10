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Пандемия коронавируса нового типа

Объем бытовых отходов в связи с самоизоляцией в РФ увеличился более чем на 20%

Режим, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в России с момента введения режима самоизоляции увеличился на 20%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

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"В ходе мониторинга выявлено, что более чем на 20% увеличивается объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в связи с переходом значительной части трудоспособного населения на удаленный режим работы", - сообщил собеседник агентства.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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