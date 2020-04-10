Москалькова предлагает обязать все страны принимать обратно своих граждан

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым зафиксировать в международном праве норму, обязывающую государства принимать обратно своих граждан. Такое мнение она высказала, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума, который проходит в формате видеоконференции.

"Очень важно, если бы в международном акте нашла отражение норма, которая бы обязывала государство принять гражданина. Сегодня мы занимаемся целым рядом обращений от иностранных граждан, которые находятся на нашей территории, в том числе в центрах размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, мы готовы их доставить в государства своего гражданства, а государства отказываются принять этих граждан. Мы считаем, что это очень серьезное нарушение прав и свобод, права человека вернуться к себе на родину", - сказала Москалькова.

Она сообщила, что за две недели в аппарат уполномоченного по горячей линии поступило 120 обращений только по темам, касающимся пандемии коронавируса. "Большое количество обращений пришло к нам от граждан, которые желают вернуться на родину", - добавила Москалькова.

"Большие сложности испытывают трудовые мигранты, иностранные граждане, которые трудятся на нашей территории. Сегодня МВД дало возможность увеличить срок пребывания на 90 дней, но при условии личного посещения органа внутренних дел. Но конфликт интересов. С одной стороны, человек не может перемещаться свободно, он должен выдержать режим домашнего нахождения, с другой стороны, он должен явиться в органы, чтобы продлить этот срок. Мне кажется, что все государства должны не наказывать иностранных граждан, которые нарушили срок пребывания после окончания карантина", - сказала Москалькова.

Кроме того, она предложила рассмотреть вопрос о разработке конвенции о правах человека в условиях эпидемии. "Утилитарного плана предложения позволяют нам, может быть, выйти на возможность разработки или протокола к европейской конвенции о правах человека или даже самостоятельной конвенции о правах человека в условиях распространения смертоносной инфекции или эпидемии", - сказала Москалькова.

Она отметила, что есть международный акт ООН, который распространяется на действия в послевоенное и военное время. "Тем не менее очень важно понять правовой статус регламента ограничения прав и свобод, регламента карантина, какие будут действовать контрольные механизмы за соблюдением прав человека, какие обязанности государство должно выполнить, в том числе, наверное, о введении ответственности за распространение фейковой информации", - добавила омбудсмен.